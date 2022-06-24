Об этом сообщают российские СМИ.

Авиакатастрофа случилась около 3 часов ночи по московскому времени. В 3:18 в местные службы поступило сообщение о падении самолета Ил-76.

Транспортный самолет разбился при посадке под Рязанью. На месте крушения возник сильный пожар, сейчас там работают специальные службы.

На борту транспортного самолета Ил-76 находились 10 человек. Семь человек – госпитализированы. До сих пор ведутся поиски двух членов экипажа. Судьба еще одного – не сообщается.

По информации других российских СМИ, на борту находились 9 человек, а трое членов экипажа - мертвые.

Минобороны РФ подтвердило данную информацию, передает Риа Новости.

"При проведении учебно-тренировочного полета без груза из-за обнаруженной неисправности двигателя экипажем было принято решение совершить посадку на грунт. При столкновении с землей самолет частично разрушился", - сказали там.

Где находится Рязань

Отметим, что это уже четвертый случай авиакатастроф в России в течение недели. 17 июня стало известно, что в Белгородской области разбился военный самолет. Речь идет о штурмовике Су-25. Катастрофа произошла в Корочанском районе. По предварительным данным, штурмовик задел линии электропередачи и упал на землю. Летчик выжил, при падении самолета ему удалось катапультироваться.

21 июня, еще один военный самолет при подобных обстоятельствах потерпел крушение в Ростовской области. Причиной крушения штурмовика Су-25, по предварительным данным, стала техническая неисправность самолета. Пилот в результате аварии погиб.

22 июня самолет, выполнявший коммерческий рейс, пропал при заходе на посадку в аэропорту "Оленьок" – на борту находились 5 человек.

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