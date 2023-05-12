Под руководством Запада нагорнокарабахский конфликт может быть урегулирован быстрее, чем под якобы патронатом РФ, - дипломат Ельченко
Владимир Ельченко, дипломат, постоянный представитель Украины в ООН 2015-2019 гг., убежден, что Россия на самом деле заинтересована в поддержании конфликта, чтобы иметь контроль над бывшими советскими республиками
Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.
Дипломат считает реальным договориться Азербайджану и Армении с помощью западных посредников.
"На сегодняшний день Азербайджан полагается на поддержку в первую очередь Турции, Израиля, и это срабатывает. Мы увидели успехи азербайджанской армии в последних противостояниях с армянами в Нагорном Карабахе. По моему мнению, и господин Пашинян (премьер-министр Армении – ред.) должен понять, что РФ для Армении - никакой не союзник. Азербайджан выбрал абсолютно правильную линию, а если Армения присоединится к этой линии, то мир между Арменией и Азербайджаном, да и в целом в этом регионе, станет гораздо ближе, чем тот мир, который представляет себе РФ", - отметил бывший постоянный представитель Украины в ООН.
Владимир Ельченко напомнил, что вся цепь конфликтов на границах бывшего СССР была создана еще во времена Сталина. Соответственно, конфликтные вопросы не урегулировались, а подавлялись советской властью. Однако все вылезло на поверхность после 1991 года (25 декабря 1991 года СССР прекратил существование как суверенное государство – ред.).
"После распада Советского Союза власти РФ эти все конфликты очень метко использовали для поддержания напряжения на границах, после чего влезали в них и пытались якобы их урегулировать, притворяясь посредником или миротворцем, а на самом деле чтобы держать под контролем бывшие советские республики. Я верю в то, что именно под руководством западных стран нагорнокарабахский конфликт может быть урегулирован гораздо быстрее, чем якобы под патронатом РФ", - сказал Ельченко.
- В начале мая Азербайджан и Армения провели 4-дневные переговоры в Вашингтоне под эгидой Энтони Блинкена. На них, по словам главы Госдепа, был достигнут значительный прогресс.
- Лидеры Армении и Азербайджана 9 мая договорились о нескольких встречах с представителями ЕС, на которых мирный план разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.
- 11 мая Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе, ранены по меньшей мере 4 военных
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