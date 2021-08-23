Под российским посольством в Киеве состоялась акция, которая напомнила о жертвах войны с РФ

Об этом сообщает Суспильне .



В рамках акции перед посольством установили 150 флагов Украины. Каждый символизирует 100 погибших украинцев в войне, которую начала Россия.



Акцией хотят напомнить РФ об ответственности за гибель 15 тыс. украинцев на фронте.

По словам организатора акции Николая Давидюка, 15 тысяч героев были убиты российской оккупацией: "Россияне не пришли сюда с миром, они убивали украинских граждан и украинские герои умирали с украинским флагом. Это как раз символизирует ценность нашего украинского флага, это символизирует силу украинского флага и это говорит о том, что нужно как можно быстрее возвращать украинский флаг на оккупированные территории как Донбасса, так и Крыма ".

По его словам, стоит напомнить политикам и партнерам о значении флага.

"Когда строится " Северный поток - 2 ", некоторые политики забывают, что на самом деле россияне не принесли в Восточной Европе мир. Мы сегодня хотим почтить память военных, показать ценность украинского флага и сказать, что флаг должен вернуться на наши территории", - рассказал Давидюк.