Под российским посольством в Киеве состоялась акция, которая напомнила о жертвах войны с РФ
В Киеве под посольством РФ состоялась акция ко Дню Государственного флага Украины для напоминания о 15 тыс. украинцах, погибших в войне с Россией
Об этом сообщает Суспильне .
В рамках акции перед посольством установили 150 флагов Украины. Каждый символизирует 100 погибших украинцев в войне, которую начала Россия.
Акцией хотят напомнить РФ об ответственности за гибель 15 тыс. украинцев на фронте.
По словам организатора акции Николая Давидюка, 15 тысяч героев были убиты российской оккупацией: "Россияне не пришли сюда с миром, они убивали украинских граждан и украинские герои умирали с украинским флагом. Это как раз символизирует ценность нашего украинского флага, это символизирует силу украинского флага и это говорит о том, что нужно как можно быстрее возвращать украинский флаг на оккупированные территории как Донбасса, так и Крыма ".
По его словам, стоит напомнить политикам и партнерам о значении флага.
"Когда строится " Северный поток - 2 ", некоторые политики забывают, что на самом деле россияне не принесли в Восточной Европе мир. Мы сегодня хотим почтить память военных, показать ценность украинского флага и сказать, что флаг должен вернуться на наши территории", - рассказал Давидюк.
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