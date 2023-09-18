Под Работино РФ перебросила 10 тыс. элитных десантников, но этого мало, - разведка Британии

Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что за последние две недели Россия, вероятно, дополнительно усилила 58-ю находящуюся в тяжелом положении общевойсковую армию дополнительными воздушно-десантными частями ВДВ на Ореховском направлении в Запорожской области.



"В общей сложности по меньшей мере пять полков ВДВ из состава 7-й и 76-й дивизий сейчас, вероятно, сосредоточены в нескольких километрах от прифронтовой деревни Работино. В полном составе такая сила должна составлять около 10 тысяч элитных десантников. Однако почти все единицы, вероятно, составляют мало сил", - отмечают в британской разведке.



По данным минобороны Великобритании, текущая ситуация, вероятно, будет воспринята руководством ВДВ как крайне неудовлетворительная.

"В течение всей войны российское командование стремилось возродить Воздушно-десантные войска как высокомобильную ударную силу для наступательных операций. И снова их используют в качестве линейной пехоты для пополнения истощенных сухопутных сил", - добавляют в ведомстве.