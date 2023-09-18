Под Работино РФ перебросила 10 тыс. элитных десантников, но этого мало, - разведка Британии
В нескольких километрах от села Работино Запорожской области РФ сосредоточила не менее пяти полков ВДВ из состава 7-й и 76-й дивизий. В полном составе такие силы должны составлять около 10 тысяч элитных десантников, однако почти все подразделения, скорее всего, находятся в критическом состоянии
Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.
Отмечается, что за последние две недели Россия, вероятно, дополнительно усилила 58-ю находящуюся в тяжелом положении общевойсковую армию дополнительными воздушно-десантными частями ВДВ на Ореховском направлении в Запорожской области.
"В общей сложности по меньшей мере пять полков ВДВ из состава 7-й и 76-й дивизий сейчас, вероятно, сосредоточены в нескольких километрах от прифронтовой деревни Работино. В полном составе такая сила должна составлять около 10 тысяч элитных десантников. Однако почти все единицы, вероятно, составляют мало сил", - отмечают в британской разведке.
По данным минобороны Великобритании, текущая ситуация, вероятно, будет воспринята руководством ВДВ как крайне неудовлетворительная.
"В течение всей войны российское командование стремилось возродить Воздушно-десантные войска как высокомобильную ударную силу для наступательных операций. И снова их используют в качестве линейной пехоты для пополнения истощенных сухопутных сил", - добавляют в ведомстве.
- С начала контрнаступления, которое началось в начале июня 2023 года, украинские военные освободили уже 51 кв. км на Бахмутском направлении и 261,7 кв. км – на южном фронте.
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