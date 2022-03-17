Под прикрытием зеленых коридоров оккупанты перегруппировывают войска, - Нацполиция
Кафиры прикрываются эвакуацией, чтобы перегруппировать свои силы и закрепить позиции
Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, пишет "Интерфакс-Украина".
"К сожалению, враг действует подло, якобы соглашается на эвакуацию гражданского населения, а за этой ширмой происходит перестройка его войск, передвижение, закрепление инженерных позиций", - сказал Небитов.
Напомним, с начала полномасштабной войны кафиры потеряли около 14 тыс. человек, 444 танка, 86 самолетов и 108 вертолетов.
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