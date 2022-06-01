Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Сейчас довольно проблемная эвакуация. Если говорить о временно оккупированных территориях, то в районе Васильевки оккупанты не выпускают людей, пока и нет возможности выпускать большие колонны. Сейчас накопилось несколько сотен автомобилей, в том числе с нашей стороны – людей, которым нужно выехать на те территории. Там автомобили стоят по 2-3 суток. Так же по 3-4 суток стоят машины, которые едут на материковую Украину, в Запорожье", – сказал он.



Старух добавил, что под прикрытием очередей из гражданских авто враг перебрасывает артиллерию, танки и прочее на разные участки фронта.



"Наличие гражданских людей делает невозможным для ВСУ нанесение удара. Фактически оккупанты прикрываются мирными жителями, как щитом", - подчеркнул Старух.



Также руководитель Запорожской ОВА отметил, что эвакуация людей все же происходит.



"За последнюю неделю самый большой поток эвакуации - это Херсонская область. Если принять во внимание предыдущий месяц, то в мае было эвакуировано больше 27 884 человек, которые пересекли линию разграничения и добрались до Запорожья. Это люди из Пологовского района, из Орехова, Гуляйполя и Пологов - мест, где ведутся активные боевые действия.Также большое количество было эвакуированных из Мариуполя, Донецкой области, это 2827 человек за май. А также из самой Донецкой области, это Волноваха и другие населенные пункты, выехало 1425 человек. В настоящее время в Запорожье находятся 82 тыс. временно перемещенных лиц", – сказал он.



Оккупанты обстреляли Гуляйполе на Запорожье: разрушены около 10 домов



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