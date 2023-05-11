Под предлогом "эвакуации" оккупанты мародерят на Запорожье и в Херсонской области: воруют автотранспорт, оргтехнику и материальное имущество, - Маляр
На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей участились случаи мародерства и краж со стороны российских военнослужащих
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"С начала мая, особенно в дни, которые объявлены праздничными и выходными оккупантами, на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях, значительно возросло количество случаев мародерства и краж российскими военнослужащими", - говорится в сообщении.
Оккупанты преимущественно воруют имущество и транспортные средства под предлогом якобы необходимости обеспечения эвакуации населения.
Отмечается, что в населенных пунктах Токмак, Пологи, Каменка, Розовка, Михайловка, Молочанск, Энергодар, Черниговка оккупанты, прикрываясь так называемым обеспечением эвакуационных мероприятий, разворовывали материальные ценности местных предприятий и граждан.
В Энергодаре ночью россияне угнали около 20 автомобилей с территории частного предприятия "Электроюгмонтаж-10" и разграбили склад.
"Также ночью под предлогом эвакуации российской оккупационной администрации из населенного пункта Скадовск на временно оккупированной территории в Херсонской области оккупанты спешно вывезли награбленную оргтехнику и другое имущество", - отметила Маляр.
Маляр предположила, что российские оккупанты могут использовать грузовое судно, прибывшее в порт Бердянска 7 мая, для переправки похищенных товаров на временно оккупированную территорию Крыма.
- 9 мая сало известно, что захватчики привлекают коллаборантов к вывозу с временно оккупированной территории Запорожской области в Крым награбленного имущества украинцев, предприятий и госучреждений.
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