Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"С начала мая, особенно в дни, которые объявлены праздничными и выходными оккупантами, на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях, значительно возросло количество случаев мародерства и краж российскими военнослужащими", - говорится в сообщении.

Оккупанты преимущественно воруют имущество и транспортные средства под предлогом якобы необходимости обеспечения эвакуации населения.

Отмечается, что в населенных пунктах Токмак, Пологи, Каменка, Розовка, Михайловка, Молочанск, Энергодар, Черниговка оккупанты, прикрываясь так называемым обеспечением эвакуационных мероприятий, разворовывали материальные ценности местных предприятий и граждан.

В Энергодаре ночью россияне угнали около 20 автомобилей с территории частного предприятия "Электроюгмонтаж-10" и разграбили склад.

"Также ночью под предлогом эвакуации российской оккупационной администрации из населенного пункта Скадовск на временно оккупированной территории в Херсонской области оккупанты спешно вывезли награбленную оргтехнику и другое имущество", - отметила Маляр.

Маляр предположила, что российские оккупанты могут использовать грузовое судно, прибывшее в порт Бердянска 7 мая, для переправки похищенных товаров на временно оккупированную территорию Крыма.