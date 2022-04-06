Под польской Познанью арестовали двух белорусов, собиравших данные о военных объектах, - прокуратура Польши
Под Познанью арестовали двух граждан Беларуси, собиравших данные о польских военных объектах и технике стратегического значения
Об этом сообщается на официальном сайте Национальной прокуратуры Республики Польша.
По предварительным данным, двое граждан Беларуси получили обвинения в шпионаже и были временно арестованы судом.
В ходе следствия Управления военными делами районной прокуратуры Познанные сотрудники Военной полиции задержали двух белорусов.
Выводы Службы военной контрразведки свидетельствуют о том, что молодые люди занимались шпионской деятельностью в пользу белорусских спецслужб. Они должны собирать информацию о военных и гражданских объектах, которые имеют решающее значение для обороны Польши.
В прокуратуре подозреваемые заслушали обвинения в шпионаже в пользу белорусских спецслужб, то есть преступлениях, предусмотренных ст. 130 параграфа 1 УК Республики Польша.
По ходатайству прокуратуры они были арестованы судом на три месяца.
Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
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