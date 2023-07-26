Об этом сообщили 26 июля в вечерней сводке Генштаба ВСУ

Ситуация на основных направлениях

В течение суток на фронте произошло 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация существенных изменений не претерпела.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Под минометными и артиллерийскими обстрелами врага оказались более 20 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении россияне без успехов пытались наступать южнее Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Двуречная, Западное, Табаевка, Тополи Харьковской области.

На Лиманском направлении враги также без успехов наступали в районе южнее Дибровы Луганской области. Артобстрелам подверглись Невское и Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменское и Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили вражеские атаки в районах севернее Хромово, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки. Враг нанес авиаудар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали более десяти населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Рашисты обстреляли из артиллерии более 10 населенных пунктов Донетчины.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг бил из авиации неподалеку от Красногоровки, из артиллерии обстрелял ряд населенных пунктов в этом районе Донецкой области.

На Шахтерском направлении рашисты тщетно попытались восстановить утраченные позиции в районе Старомайорского Донецкой области. Враги били из авиации в районе Благодатного, обстреляли более 10 населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях рашисты пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских войск. Из авиации и артиллерии враги обстреляли десятки населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огневое поражение врагу.

В течение суток Силы обороны поразили 9 артсредств оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники рашистов. Еще два – по его зенитно-ракетным комплексам.

А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 пункта управления российских оккупантов.

Рашисты нанесли три ракетных и 28 авиаударов, вероятность ракетных ударов очень высока.

В течение суток враг нанес 3 ракетных и 28 авиационных ударов по территории Украины. Кроме того, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушены жилые дома.

В Генштабе ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.