Под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии Силы обороны отразили атаки в районе Авдеевки, – Генштаб
В течение суток на фронте произошло 25 боевых столкновений, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях
Об этом сообщили 26 июля в вечерней сводке Генштаба ВСУ
Ситуация на основных направлениях
В течение суток на фронте произошло 25 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация существенных изменений не претерпела.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Под минометными и артиллерийскими обстрелами врага оказались более 20 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
На Купянском направлении россияне без успехов пытались наступать южнее Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Двуречная, Западное, Табаевка, Тополи Харьковской области.
На Лиманском направлении враги также без успехов наступали в районе южнее Дибровы Луганской области. Артобстрелам подверглись Невское и Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменское и Спорное на Донетчине.
На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили вражеские атаки в районах севернее Хромово, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки. Враг нанес авиаудар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали более десяти населенных пунктов Донецкой области.
На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Рашисты обстреляли из артиллерии более 10 населенных пунктов Донетчины.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг бил из авиации неподалеку от Красногоровки, из артиллерии обстрелял ряд населенных пунктов в этом районе Донецкой области.
На Шахтерском направлении рашисты тщетно попытались восстановить утраченные позиции в районе Старомайорского Донецкой области. Враги били из авиации в районе Благодатного, обстреляли более 10 населенных пунктов.
На Запорожском и Херсонском направлениях рашисты пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских войск. Из авиации и артиллерии враги обстреляли десятки населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огневое поражение врагу.
В течение суток Силы обороны поразили 9 артсредств оккупантов.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники рашистов. Еще два – по его зенитно-ракетным комплексам.
А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 пункта управления российских оккупантов.
Рашисты нанесли три ракетных и 28 авиаударов, вероятность ракетных ударов очень высока.
В течение суток враг нанес 3 ракетных и 28 авиационных ударов по территории Украины. Кроме того, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушены жилые дома.
В Генштабе ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
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