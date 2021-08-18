Под Печерским судом в Киеве - акция в поддержку директора завода "Кузница на Рыбацком"

Об этом пишет "Прямой".



Они скандируют: "Руки прочь от завода!", "Шандре волю!". Поддержать людей под судом пришли также общественные активисты и народные депутаты.



В частности депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий отметил, что дело против боевого генерала Игоря Павловского и директора "Кузницы на Рыбацком" Валерия Шандры является исключительно политическим.



"Это абсолютно политическая цель и борьба с политическими оппонентами. Ничего другого в этом деле нет. Залог такой большой для того, чтобы этот человек был в тюрьме", - подчеркнул он.



Депутат убежден, что все это делается для того, чтобы на пропагандистских каналах крутить сюжеты и рассказывать о злоупотреблениях, которых нет.



"Речь идет о трех кораблях, а сумма залога вычисляется по заказу на 100 кораблей, к которым еще даже дело не дошло. Очевидно, это полная фальсификация, шитая белыми нитками с пиарной целью. Но в результате этого страдает предприятие, которое может работать для Украины. В результате страдают люди, которые находятся в тюрьме, а могли бы работать на благо Украины ", - сказал Княжицкий.



Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова также отметила, что дело является политическим.



"К сожалению, мы видим судебный произвол. Но мы понимаем, что все это власть Зеленского", - сказала она.



Депутат также отметила, что у Зеленского применяют двойные стандарты к катерам "Кузни" - в эксплуатацию их вводят, но показывают их на параде ко Дню Независимости.



Мария Ионова добавила, что под судом сейчас работники, которые пришли поддержать своего руководителя. "Досадно то, что такое уникальное предприятие просто уничтожают, останавливают работу, и рабочие останутся без работы", - сказала представительница "Европейской Солидарности".



Она подчеркнула, что правда в этом деле победит: "Это судилище будет выиграно в Европейском суде по правам человека. Я в этом точно уверена".



Работница "Кузницы на Рыбацком" Любовь Яремчук рассказывает, что рабочие пришли поддержать своего руководителя и требуют его освободить из-под стражи.



"Сегодня мы пришли поддержать нашего Главу правления. Коллектив нашего завода, как вы видите, сегодня здесь, под стенами суда. Поэтому мы хотим, чтобы Валерия Шандру отпустили и дали возможность заводу работать", - говорит она.



"На сегодня почему-то никто не задается вопросом о том, что катера, которые производятся на нашем заводе, будут участвовать в праздновании Дня Независимости Украины. Поэтому хотелось, чтобы завод работал, Глава правления управлял своим коллективом. Мы максимально поддерживаем нашего главу правления" - добавляет Любовь Яремчук.



"К сожалению, не один месяц на нашем заводе проводились обыски. Почему-то никто не задумывается, что не дают работать предприятию, которое может предоставлять рабочие места, производить катера, которые будут защищать границы нашего государства, зато закупают катера производства других стран", - говорит она .



Сотрудница отдела маркетинга завода "Кузница на Рыбацком" Светлана Полюга отметила: "Мы очень горды, что наши три катера будут участвовать в праздновании Дня Независимости Украины. Они сейчас стоят в акватории завода. И мы понимаем, что наш руководитель сейчас также должен радоваться из-за этого. Потому что он организовал весь процесс, он организовал коллектив, мы изготовили эти катера, они выполняют свои функции, оберегают наши границы. Мы убеждены, если бы руководитель был на месте, он бы организовал процесс достройки других катеров, потому что он высокопрофессиональный специалист . Мы очень надеемся, что решение суда будет адекватным ".



Напомним, под стены Печерского районного суда, где рассматривали, в частности, дело генерала Игоря Павловского, пришли сотрудники частного акционерного общества "Кузницы на Рыбацком", ветераны ООС и неравнодушные народные депутаты, чтобы поддержать Павловского. Участников акции пыталась зпровокуваты группа молодых людей, которые по их словам относились к "общественной организации". Однако назвать эту организацию они не смогли.