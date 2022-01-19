Под ОПУ стягивают автобусы с силовиками, - Гончаренко

Об этом Гончаренко сообщил в Telegram.



"Банкова сейчас выглядит так. Стягивают силовиков автобусами и чего-то ждут", - написал Гончаренко.



На обнародованных нардепом фотографиях - два микроавтобуса Нацполиции и один автобус с затемненными окнами.





Напомним, 19 января в Киев прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен . У него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.