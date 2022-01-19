Под ОПУ стягивают автобусы с силовиками, - Гончаренко
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что на ул. Банковую, на которой расположен Офис президента Украины, стягивают автобусы с силовиками
Об этом Гончаренко сообщил в Telegram.
"Банкова сейчас выглядит так. Стягивают силовиков автобусами и чего-то ждут", - написал Гончаренко.
На обнародованных нардепом фотографиях - два микроавтобуса Нацполиции и один автобус с затемненными окнами.
- Напомним, 19 января в Киев прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен . У него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.
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