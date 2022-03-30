Под огонь врага попали Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная - Сергей Гайдай
В Луганской области под огонь врага сегодня попали населенные пункты Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Кременная
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Спасен 21 человек, 2 погибших – среди них полицейский
"В этих городах произошло 10 возгораний жилого фонда. Повреждены 18 объектов, из которых 6 многоквартирных и 6 частных жилых домов, здание Управления патрульной полиции, объекты инфраструктуры. К сожалению, есть двое погибших - среди них житель Лисичанска и полицейский. Травмы получили 5 лисичан, спасен из-под завалов 21 человек. Обесточенными в области остаются 36 населенных пунктов – 23 полностью, 13 частично. 123 645 потребителей находятся без электроэнергии", - заявил Сергей Гайдай.
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