Под огонь врага попали Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная - Сергей Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.



Спасен 21 человек, 2 погибших – среди них полицейский



"В этих городах произошло 10 возгораний жилого фонда. Повреждены 18 объектов, из которых 6 многоквартирных и 6 частных жилых домов, здание Управления патрульной полиции, объекты инфраструктуры. К сожалению, есть двое погибших - среди них житель Лисичанска и полицейский. Травмы получили 5 лисичан, спасен из-под завалов 21 человек. Обесточенными в области остаются 36 населенных пунктов – 23 полностью, 13 частично. 123 645 потребителей находятся без электроэнергии", - заявил Сергей Гайдай.





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