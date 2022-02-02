Под офисом телеканала "НАШ" в Киеве прошла акция протеста: активисты требовали введения санкций и его закрытия

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Телеканал "НАШ" является российским информационным оружием против Украины, а его владелец Евгений Мураев работает на интересы оккупантов. Это особенно опасно сейчас, при угрозе российского наступления", - сообщили организаторы акции на Facebook.



Участники протеста требовали:

применения санкций против Евгения Мураева;

применения санкций и закрытия канала "НАШ";

немедленного принятия закона о коллаборационизме Верховной Радой и введения уголовной ответственности за отрицание факта российской агрессии.

В ходе акции выступил общественный деятель и активист Сергей Стерненко. Он напомнил, что на днях Великобритания заявила о том, что Мураев является российским агентом, однако реакции со стороны украинских властей на это не последовало.

Также Стерненко подчеркнул, что президент Владимир Зеленский до сих пор не ответил на петицию по поводу санкций против телеканала "НАШ", которая набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

"Владимир Зеленский обязан дать ответ на эту петицию по закону в течение 10 дней. Прошло 13 дней, ответа до сих пор нет. Санкций против телеканала "НАШ" нет. Мураев на свободе. У меня только один вопрос к украинским властям - какого черта? Какого черта российская агентура в Украине сегодня свободно может действовать против Украины и нести российскую пропаганду?" - сказал Стерненко.



К протестующим также присоединились нардеп Роман Лозинский и активист Роман Ратушный.



Протестующие выкрикивали: "Остановим оружие России!" - а также: "Мураев пи**рас!" Кроме того, активисты под гимн Украины жгли файеры под зданием телеканала, а большой баннер с логотипом "НАШ" облили краской.



Фото: УНИАН / Дмитрий Хилюк































В своем Facebook Роман Лозинский написал, что "на акции собрались люди, знающие разницу между свободой слова и пропагандой от врага".





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