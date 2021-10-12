Под Офисом президента прошла акция родственников пленных и пропавших без вести в ОРДЛО
Под зданием Офиса президента проходит акция родных и близких украинских пленных и пропавших без вести в результате войны на востоке Украины
Об этом сообщает Цензор.Нет .
Родные и близкие пропавших без вести и пленных установили стенды, а также импровизированную "стену надежды" с фотографий. Кроме того, матери держат фотографии своих сыновей и сформировали "живую стену надежды". Они заявили, что будут стоять 72 часа, сменяя друг друга каждые два-три часа.
Митингующие заявили, что хотят напомнить власти о ее обещаниях и ответственности за освобождение из плена и поиск пропавших без вести.
Родные и близкие пленных и пропавших без вести требуют:
- Сформировать при Президенте Украины Координационный совет по вопросам пленных, пропавших без вести и членов их семей.
- Ввести в состав Трехсторонней контактной группы представителей родных пленных и пропавших без вести.
- Принять закон о статусе пленных.
- Включить в состав комиссии по вопросам пропавших без вести представителей семей пропавших без вести.
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