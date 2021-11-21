Под Офисом президента произошла потасовка между правоохранителями и участниками акции ко Дню Достоинства и Свободы

Об этом сообщает hromadske .

После завершения акции на Майдане Незалежности, ее участники направились к Офису президента. Митингующие пытались попасть на территорию ОП, но им препятствовал кордон правоохранителей, возникла потасовка.

Участники акции кричали "Ганьба!". Правоохранители призвали не нарушать публичный порядок и безопасность. В конце концов, они начали пропускать людей после проверки на входе.

Напомним, в воскресенье, 21 ноября 2021 года, украинцы отмечают День Достоинства и Свободы .

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