Под Офисом президента произошла потасовка между правоохранителями и участниками акции ко Дню Достоинства и Свободы
Под Офисом президента Украины возникла потасовка между участниками акции ко Дню Достоинства и Свободы и правоохранителями
Об этом сообщает hromadske .
После завершения акции на Майдане Незалежности, ее участники направились к Офису президента. Митингующие пытались попасть на территорию ОП, но им препятствовал кордон правоохранителей, возникла потасовка.
Участники акции кричали "Ганьба!". Правоохранители призвали не нарушать публичный порядок и безопасность. В конце концов, они начали пропускать людей после проверки на входе.
- Напомним, в воскресенье, 21 ноября 2021 года, украинцы отмечают День Достоинства и Свободы .
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