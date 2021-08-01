Под Одессой вспыхнул масштабный пожар на складах
В воскресенье, 1 августа, в Одесском районе горели складские помещения, пожаром было охвачено 10 тыс м кв
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .
1 августа до ГСЧС поступило сообщение о пожаре в трехэтажном складском здании в селе Нерубайское Одесского района.
По состоянию на 11:29 пожар был локализован на площади 10 тыс. кв. В 12:25 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
К тушению были привлечены 84 человека и 22 единицы техники ГСЧС.
- Напомним, 31 июля произошло возгорание в одесском микрорайоне Поселок Таирова , что является вторым по величине многоэтажным спальным районом города.
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