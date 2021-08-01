Под Одессой вспыхнул масштабный пожар на складах

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .

1 августа до ГСЧС поступило сообщение о пожаре в трехэтажном складском здании в селе Нерубайское Одесского района.

По состоянию на 11:29 пожар был локализован на площади 10 тыс. кв. В 12:25 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлечены 84 человека и 22 единицы техники ГСЧС.