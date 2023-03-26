Под Одессой во время шторма взорвалась мина
В курортном селе Сычавка Одесской области взорвалась морская российская мина, которую прибило к берегу во время шторма
В сети появились видео и фотографии с места происшествия.
Утром представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем telegram-канале предупредил о шторме на Черном море, объясняя, что такие погодные условия повышают минную опасность.
"Вражеские взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья. Также существует угроза детонации мин и выбрасывания на берег. Берегите себя и родных! Держим строй!" - говорится в сообщении.
Позже он сообщил о том, что в результате детонации вражеской морской мины поврежден дачный домик на берегу Черного моря. Погибших и пострадавших нет.
Информация об инциденте также появилась в одном из одесских пабликов в социальных сетях. На кадрах видно, что в результате детонации боеприпаса на одной из баз отдыха были значительно повреждены домики для отдыхающих.
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