Под Одессой во время шторма взорвалась мина

В сети появились видео и фотографии с места происшествия.

Утром представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем telegram-канале предупредил о шторме на Черном море, объясняя, что такие погодные условия повышают минную опасность.

"Вражеские взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья. Также существует угроза детонации мин и выбрасывания на берег. Берегите себя и родных! Держим строй!" - говорится в сообщении.

Позже он сообщил о том, что в результате детонации вражеской морской мины поврежден дачный домик на берегу Черного моря. Погибших и пострадавших нет.

Информация об инциденте также появилась в одном из одесских пабликов в социальных сетях. На кадрах видно, что в результате детонации боеприпаса на одной из баз отдыха были значительно повреждены домики для отдыхающих.