Под Одессой в море сбросили 8,5 тонн пальмового масла
По материалам СБУ сообщено о подозрении члену экипажа иностранного судна, из-за действий которого произошло загрязнение внутренних морских вод Украины. Экологии государства нанесен ущерб почти 65,2 млн грн
Подробности появились сегодня, 3 июля 2021 года, на официальном сайте Службы безопасности Украины, передает Еспресо.TV .
По данным предварительного следствия, загрязнение произошло из-за сброса пальмового масла с иностранного судна. Это произошло в конце апреля прошлого года в акватории морского порта "Южный". В связи с нарушением требований разгрузки судна, в воду попали почти 8,5 тонны загрязняющих веществ.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что из-за действий экипажа судна Украина понесла убытки почти 65,2 млн грн. Судебно-экологическая экспертиза подтвердила миллионные убытки, нанесенные государству.
В рамках уголовного производства ч. 2 ст. 243 (загрязнение моря) Уголовного кодекса Украины старшему помощнику капитана морского судна сообщено о подозрении в совершении преступления.
"Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц и возмещения причиненных государству убытков", - отмечают в СБ Украины.
Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Доброславськои окружной прокуратуры Одесской областной.
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