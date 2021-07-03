Под Одессой в море сбросили 8,5 тонн пальмового масла

Подробности появились сегодня, 3 июля 2021 года, на официальном сайте Службы безопасности Украины, передает Еспресо.TV .

По данным предварительного следствия, загрязнение произошло из-за сброса пальмового масла с иностранного судна. Это произошло в конце апреля прошлого года в акватории морского порта "Южный". В связи с нарушением требований разгрузки судна, в воду попали почти 8,5 тонны загрязняющих веществ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что из-за действий экипажа судна Украина понесла убытки почти 65,2 млн грн. Судебно-экологическая экспертиза подтвердила миллионные убытки, нанесенные государству.

В рамках уголовного производства ч. 2 ст. 243 (загрязнение моря) Уголовного кодекса Украины старшему помощнику капитана морского судна сообщено о подозрении в совершении преступления.

"Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц и возмещения причиненных государству убытков", - отмечают в СБ Украины.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Доброславськои окружной прокуратуры Одесской областной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb