Под Одессой произошла стрельба на свадьбе выходцев из Чечни
Под Одессой возле ТРЦ "Ривьера" неизвестный открыл стрельбу из охотничьего карабина на базе автомата АК
Полиция получила информацию о стрельбе из автоматического оружия и отправила на место опергруппу, сообщает Думская.
"По предварительной информации, так люди празднуют свадьбу. На место отправили опергруппу и объявлен план "Перехват". Лица устанавливаются", - заявили в ведомстве.
Как сказал собеседник "Интерфакс-Украина", полицейские увидели видео в сети и сразу был введен план перехвата.
При этом он добавил, что по основной версии инцидент произошел на праздновании свадьбы выходцами из Чечни.
Экс-нардеп Борислав Береза написал, что участники стрельбы уже задержаны полицией.
"Лица, которые принимали участие во всем этом балагане в Одессе, найдены, задержаны. Оружие изъято. В данный момент ведется работа госорганов по наказанию одних участников событий и выдворению других за пределы Украины ", - написал Береза.
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