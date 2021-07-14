Под Одессой произошла стрельба на свадьбе выходцев из Чечни

Полиция получила информацию о стрельбе из автоматического оружия и отправила на место опергруппу, сообщает Думская.

"По предварительной информации, так люди празднуют свадьбу. На место отправили опергруппу и объявлен план "Перехват". Лица устанавливаются", - заявили в ведомстве.

Как сказал собеседник "Интерфакс-Украина", полицейские увидели видео в сети и сразу был введен план перехвата.

При этом он добавил, что по основной версии инцидент произошел на праздновании свадьбы выходцами из Чечни.

Экс-нардеп Борислав Береза написал, что участники стрельбы уже задержаны полицией.

"Лица, которые принимали участие во всем этом балагане в Одессе, найдены, задержаны. Оружие изъято. В данный момент ведется работа госорганов по наказанию одних участников событий и выдворению других за пределы Украины ", - написал Береза.