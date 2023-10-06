Под обстрелы в Харькове попали португальские журналисты
Утром 6 октября российские террористы ударили по центру Харькова. Под вражеский обстрел попала съемочная группа португальского телеканала RTP. Журналисты не пострадали, однако уничтожен автомобиль
Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
"Привалило оконной рамой, но я цел. Все мы целы, но думал, что уже все…", - сказал украинский продюсер португальской съемочной группы Андрей Коваленко, попавший под российскую атаку.
Отмечается, что иностранные журналисты были в командировке и планировали выехать в Донецкую область. Кроме этого, сегодня планировали посетить поселок Гроза, где российская ракета унесла жизни не менее 52 местных жителей.
"Ракета прилетела почти в гостиницу", – сказал Коваленко.
"Отель очень популярен среди журналистов, представителей различных международных организаций, приезжающих в командировку в Харьков. В НСЖУ указывают, что обстрелы российскими ракетами гостиниц и заведений питания, которыми пользуются журналисты в командировках - это сознательная тактика окупантов, направленная на запугивание журналистов и представителей гражданского сектора", - говорится в сообщении.
- Утром 6 октября российские оккупанты атаковали Харьков. Известно о 25 раненых. Под завалами нашли мертвого ребенка – ему было 10 лет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.46 Покупка 37.46Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.72Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное