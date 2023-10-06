Под обстрелы в Харькове попали португальские журналисты

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"Привалило оконной рамой, но я цел. Все мы целы, но думал, что уже все…", - сказал украинский продюсер португальской съемочной группы Андрей Коваленко, попавший под российскую атаку.

Отмечается, что иностранные журналисты были в командировке и планировали выехать в Донецкую область. Кроме этого, сегодня планировали посетить поселок Гроза, где российская ракета унесла жизни не менее 52 местных жителей.

"Ракета прилетела почти в гостиницу", – сказал Коваленко.

"Отель очень популярен среди журналистов, представителей различных международных организаций, приезжающих в командировку в Харьков. В НСЖУ указывают, что обстрелы российскими ракетами гостиниц и заведений питания, которыми пользуются журналисты в командировках - это сознательная тактика окупантов, направленная на запугивание журналистов и представителей гражданского сектора", - говорится в сообщении.