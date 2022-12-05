Под обстрелы россиян попал мужской монастырь УПЦ МП в Сумской области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По данным главы Сумской области, в результате обстрелов повреждены админздание и хозяйственные здания на территории монастыря. Люди не пострадали. Однако от осколков погибли две коровы, еще три ранены.

В общей сложности по пограничью страна-агрессор выпустила 15 снарядов из реактивной системы залпового огня.

Утром 5 декабря россияне выпустили по Сумщине и Черниговщине около 50 снарядов