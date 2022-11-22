Под обстрелами россиян в Донецкой области погибли 4 человека, еще 4 ранены
Российские оккупанты продолжают убивать гражданских украинцев
Об этом сообщает Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА.
За 21 ноября россияне убили 4 гражданских в Донецкой области - в Бахмуте, Георгиевке, Курахово и Петровке.
Еще 4 человека в области получили ранения.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- Напомним, по официальной статистике, собранной ООН, потери среди гражданских жителей Украины с начала полномасштабного российского вторжения превышают 16,7 тысячи человек убитыми и ранеными
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