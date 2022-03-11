Под обстрелами погиб бывший проректор Харьковского национального университета внутренних дел

Об этом сообщил в своем канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Оккупанты нанесли прямой удар по жилому дому Московца в Дергачах. Погибла также его 21-летняя внучка Анастасия.

"Были знакомы лично, некоторое время работал под его руководством. Валерия Ивановича знал как очень порядочного, честного и профессионального человека, образцового семьянина - отца и дедушку", - добавляет Синегубов.



Напомним, что в Харьковской области российские оккупанты обстреляли Оскольский психоневрологический интернат .

В Мариуполе оккупанты нанесли авиаудар по детской больнице и роддому, убив троих человек, в том числе одного ребенка.



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