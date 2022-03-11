Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Под обстрелами погиб бывший проректор Харьковского национального университета внутренних дел

Под обстрелами погиб бывший проректор Харьковского национального университета внутренних дел

11 мартa, 2022 пятница
17:49
война с Россией

Трагически погиб бывший проректор Харьковского Национального университета внутренних дел, полковник Валерий Иванович Московец

Об этом сообщил в своем канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Оккупанты нанесли прямой удар по жилому дому Московца в Дергачах. Погибла также его 21-летняя внучка Анастасия.

"Были знакомы лично, некоторое время работал под его руководством. Валерия Ивановича знал как очень порядочного, честного и профессионального человека, образцового семьянина - отца и дедушку", - добавляет Синегубов.
 


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Читайте также:
ДБР
10 мартa, 2022 четверг
ГБР разоблачило почти 40 предателей среди украинских чиновников и правоохранителей
Луцьк, вибухи
11 мартa, 2022 пятница
В Луцке впервые после начала войны раздались взрывы
Амуніція росіян
11 мартa, 2022 пятница
"Вторая армия мира": в сети появились фото "современной" амуниции российских оккупантов
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.93
  • EUR
    Покупка 32.47
    Продажа 34.4
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
11 мартa
17:52
На железнодорожном вокзале Киева работает волонтерский центр для помощи эвакуированным гражданам – Марина Порошенко
17:50
США запретят импорт алкоголя и морепродуктов из России, - Белый дом
17:42
Журналист "Радио Свобода" получил контузию под Киевом
17:38
Чужих детей не бывает: пограничники призвали внимательно следить за малышами на границах
17:30
Оккупанты, вероятно, похитили мэра Мелитополя, - Офис президента
17:19
Алексей Арестович
Не дайте втянуть себя в войну, она вам не нужна. Мы за один день уничтожили более 12 тыс. россиян, - Арестович обратился к белорусам
17:13
Турция перемещает свое посольство из Киева в Черновцы
17:13
Минэкономики запустило программу по переносу мощностей предприятий на западную Украину
16:58
Разведка опубликовала список морпехов, совершающих террор против украинцев
16:55
Instagram
В России прекратит работать соцсеть
16:53
Беременная женщина из разбомбленного роддома в Мариуполе родила девочку
16:52
ЕС готовит новые санкции против России, - глава Еврокомиссии
16:49
ВООЗ
ВОЗ рекомендует Украине уничтожать патогенные микроорганизмы высокой опасности в медицинских лабораториях, чтобы предотвратить разливы
16:48
Инфографика
Паралимпиада-2022: Украина вернулась на второе место в медальном зачете
16:32
В Северодонецке СБУ задержала корректировщиков российской артиллерии
16:25
РНБО
Куда обращаться свидетелям похищения людей оккупантами: Центр при СНБО обнародовал контакты
16:25
Российские самолеты нанесли удар по Беларуси с территории Украины
16:23
Швейцария выделит более $85 млн на гуманитарную помощь Украине, часть из них – пойдет беженцам в соседних странах
16:22
Арестованные $415 млрд Центробанка РФ могут передать Украине, идет работа над юридическим механизмом, - Минэкономики
16:18
Россия готовит авиаудар по Беларуси с территории Украины, чтобы втянуть белорусов в войну, - Резников
16:14
1300+ переселенцев из регионов боевых действий получили убежище благодаря компании FERREXPO
16:11
Эксклюзив
Сталинизация России. Зачем Путину война в Украине?
16:04
Украинские военные ликвидировали генерал-майора РФ Колесникова
15:54
Перевозки во время войны: Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров
15:52
Канада
Канада ввела санкции против российских олигархов Абрамовича и Усманова
15:52
"Оккупантов много, но они потеряли инициативу": Резников сообщил, что ВСУ контратакуют врага по всем направлениям
15:45
Алексей Арестович
"Месть и попытка остановить нашу авиацию": Арестович о ракетных обстрелах Луцка, Ивано-Франковска и Днепра
15:34
Moody's
"Дефолт становится все более вероятным": Moody&#39;s снизило рейтинг Беларуси
15:31
В Сумской области оккупанты сбросили бомбы на детский лагерь
15:27
Урсула фон дер Ляйен
ЕС выплатил первый транш €300 млн экстренной макрофинансовой помощи Украине
15:20
Дума
Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы РФ, поддержавших признание "Л/ДНР"
15:19
С целью скрыть поражение: оккупанты РФ запланировали ротацию под Николаевом, - глава ОВА
15:05
Украинцев предупреждают о "фейковых" электронных рассылках от имени госорганов
15:02
Решения политиков должны совпадать с настроениями их народов – Зеленский о рассмотрении заявки Украины на вступление в ЕС
14:59
Зеленский: на всей нашей земле должны этой весной провести полноценную посевную кампанию – насколько это возможно
14:46
Президент Финляндии сегодня обсудит войну в Украине с Путиным
14:38
Россия может напасть на Одессу с территории оккупированного Приднестровья, - Труханов
14:35
"Россия должна каждый день платить за эту войну": Зеленский требует от партнеров новых санкций против оккупанта
14:35
"Стратегического перелома мы уже достигли": Зеленский призвал украинцев не поддаваться эмоциям и бороться до победы
14:25
"Простите, что не смогла воспитать достойного человека": у захваченного в плен пилота оккупантов мать оказалась жительницей Полтавщины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV