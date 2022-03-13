Под обстрел попала Святогорская Лавра. Есть раненые
Российские военные поздно вечером в субботу, 12 марта 2022 года, нанесли удар по Свято-Успенской Святогорской лавре
Об этом со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины передает Еспресо.TV.
"Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области", - отмечают пограничники.
По данным главы местной организации общественной организации "Стоп коррупции" Владимира Рыбалкина, в 23:05 разрушение нанесла российская авиация.
"Попали в женский корпус. В настоящее время из-под обломков достают раненых и погибших", - говорит он.
Вместе с тем, сведения о якобы погибших в Лавре из других источников не поступают.
Информацию по удару по Святогорской Лавре подтверждает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Чиновник приводит фото с места происшествия.
"Наши "православные братья" обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области.
Ничего святого у фашистов нет. Им плевать что бомбить", - отмечает Геращенко.
Со своей стороны в связи с этими событиями наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений записал видеообращение.
"Владыка сообщил, что бомба упала у моста, соединяющего город с монастырем.
В результате авиаудара были выбиты окна в Успенском соборе и Покровском храме. Также пострадала гостиница Лавры, где на тот момент проживало 520 беженцев, 200 из которых - дети. Некоторые получили ранения осколками стекла от окон. Все проживающие в монастыре после удара ночевали в подвалах", - говорится в сообщении официального сайта УПЦ МП.
Справка
Свято-Успенская Святогорская Лавра является одной из самых больших и главных православных святынь Украины. Монастырь расположен в живописном месте – на скалистом берегу реки Северский Донец. Территориально это одноименный город Святогорска Донецкой области.
Храмовый комплекс подчиняется УПЦ Московского патриархата.
Еще с 2014 года там находят убежище беженцы.
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