В ЕС в рамках новых санкций могут отключить от SWIFT новые российские банки, в частности Газпромбанк также распространить их на сжиженный газ, недвижимость ІТ-сферу, пропагандистов и алмазы

Об этом сообщает Bloomberg.

Выступающие за усиление санкций против России Польша, Ирландия, Латвия, Литва и Эстония предложили отключить от международной платежной системы SWIFT большее количество российских банков, начиная с Газпромбанка. Он является оператором оплаты поставок газа для европейских фирм и пока избегал большей части санкций ЕС, отмечает агентство.

По словам источников Bloomberg, предложенные пятью странами меры также включают санкции против российской энергетики, в частности, запрет на поставку сжиженного газа (LPG), а также ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики.

Кроме того, эти страны хотят запретить страхование и транзит долларовых банкнот в Россию (поставки долларов в Россию в марте уже запретили США), а также ограничить сделки с криптоактивами, говорится в проекте документа. Кроме того, страны предлагают запретить компаниям ЕС сотрудничать с Лабораторией Касперского, усилить существующие ограничения на экспорт технологий и добавить больше товаров в список запрещенных технологических продуктов, включая машины для обработки данных, устройства хранения и некоторые виды электроники.

Также, как пишет Bloomberg, предлагается расширить ограничения, наложенные на российские суда, входящие в порты ЕС, на предоставление бизнес-услуг России и ввести запрет на предоставление России IT-услуг, услуг по программному обеспечению и кибербезопасности.

Предлагается также запретить импорт российских алмазов, расширить ограничения на импорт стали, запретить продажу недвижимости российским компаниям и гражданам, не являющимся резидентами стран ЕС. Страны также предлагают ввести санкции против большего количества российских пропагандистских агентств и запретить зарегистрированным в ЕС организациям получать финансирование от структур, связанных с российским государством.

Напомним, США с союзниками и партнерами пригрозили России "тяжелыми экономическими последствиями" в случае продолжения сценария по поводу аннексии оккупированных территорий Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb