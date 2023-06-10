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Под Никополем из-за подрыва Каховской ГЭС просел железнодорожный путь

10 июня, 2023 суббота
19:36
Общество

Вблизи Никополя просел участок с железнодорожным полотном из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС на Херсонщине

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Влияние взорванной россиянами дамбы прослеживается гораздо дальше Херсонщины: как только вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники успели отменить пригородные поезда и избежать аварии. На восстановление железнодорожного пути уйдет ориентировочно 3 дня.

"Пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова, Тимкова ограничивают в Чортомлык", - передает пресс-служба.

Известно, что между Чортомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет курсировать бесплатный автобус.

По информации, на участке Чортомлык – Кривой Рог Укрзализныця назначила электропоезд, который отправляется из Чортомлыка в 19:30, а прибывает в Кривой Рог в 21:00.

Поезд №76/75 Кривой Рог – Киев ориентировочно задержится на 50 минут для пересадки жителей Никополя.

Какая ситуация с водой в населенных пунктах Днепропетровщины

На Никопольщине, согласно сообщению главы РВА Евгения Евтушенко, самая сложная ситуация для Томаковской, Красногригоревской, Мировской общин.

Между тем, начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что 70% горожан могут в ближайшее время столкнуться с проблемами с водой. В Южное водохранилище перестала попадать каховская вода. Большая часть города потребляет воду именно из Южного водохранилища и только 30% – из Карачуновского. Поэтому Вилкул призвал горожан максимально экономить воду. По его оценкам, воды в Южном водохранилище хватит максимум на полтора месяца. За это время власти рассчитывают наработать решение для дальнейшего обеспечения Кривого Рога водой.

9 июня председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил , что в настоящее время 5 водоканалов, подчиняющихся областному совету, работают в штатном режиме.

"Днепровский, Каменский, Новомосковский, Павлоградский, Синельниковский районы с водой", - написал он.

Никопольский район

"Сейчас работаем над тем, чтобы один из областных водоканалов осуществлял там наполнение резервуаров, некоторые наработки уже есть", - отметил Лукашук.

По его словам, на Никопольщине водоснабжение прекращено в Покрове, Марганце, части Покровской общины, Томаковской, Мировской, Красногригоревской территориальных общинах. Там организован подвоз воды.

"Никополь с перебоями, снижено давление, поэтому местами может не быть воды", – уточнил чиновник.

В Криворожском районе , по данным Лукашука, ситуация достаточно неплохая.

"В Апостоловской общине вода будет подаваться почасово, в Грушевской общине планируется отключение, но организован подвоз воды. Софиевская община - воду подают почасово, заполняют резервуары", - написал глава Днепропетровского облсовета.

Ситуация с подтоплением

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине , что повлекло за собой массовый мор рыб. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .

Также, по данным Минкульта, на временно оккупированной территории Херсонской области дом-музей выдающейся художницы Полины Райко, вероятно, оказался под водой.

Тем временем Львовщина готовится принимать эвакуированных жителей Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС. Первые прибывают своими силами, кое-кого уже принял Убежище "Твоя опора". Кроме того, власти Львова пообещали реагировать на спекулянтов в случае повышения цен на жилье из-за подрыва Каховской ГЭС.

Также в Херсоне с гуманитарной миссией находится команда львовского Дома спасенных животных, они спасают четвероногих, страдающих от подрыва Каховской ГЭС.

Украина
Укрзализныця
Днепропетровщина
Никополь
Каховская ГЭС
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