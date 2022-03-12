Под Николаевом воюют люди, которых Россия мобилизовала в ОРДЛО

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА/ОДА Виталий Ким в Telegram.

"Гонят уже не технику, так чтобы было понятно, а гонят кунги (кузов-фургон, - ред.) с людьми. Из "ЛНР/ДНР" простые люди, их взяли, посадили, заставили и притащили сюда. Они не то что не вояки... они говорят: мы хотим домой, мы здесь пешком дойдем, но заградительные отряды мешают. По сути, это движение для отвлечения нашего внимания, но есть еще обстрелы", - отметил Ким.

По словам Кима, ситуация в городе стабильная.

"Враг продолжает практику – выехал в поле, пострелял и обратно спрятался в населенный пункт, прикрываясь мирным населением. Украинские же военные не могут отвечать, стреляя по собственным гражданам, поэтому обещают отвечать другим способом", - сказал он.