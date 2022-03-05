Под Николаевом украинские военные сбили еще один российский самолет, пилота взяли в плен

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Еспресо.TV.

"Минус российский самолет", – написал он в своем телеграмм-канале, добавив два видео.



На одном из них виден пылающий сбитый самолет, а на другом - захваченный пилот.



По словам пилота, он родом с Дальнего Востока, а его военная часть находится в оккупированном Крыму.



Напомним, украинская ПВО сбила российский беспилотник.

Также ранее в Николаевской области сбили четыре вражеских вертолета и отобрали у захватчиков технику.