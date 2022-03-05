Под Николаевом украинские военные сбили еще один российский самолет, пилота взяли в плен
В Николаевской области в субботу, 5 марта, украинские военные подбили еще один самолет РФ. Пилота захватили в плен и допросили
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Еспресо.TV.
"Минус российский самолет", – написал он в своем телеграмм-канале, добавив два видео.
На одном из них виден пылающий сбитый самолет, а на другом - захваченный пилот.
По словам пилота, он родом с Дальнего Востока, а его военная часть находится в оккупированном Крыму.
- Напомним, украинская ПВО сбила российский беспилотник.
- Также ранее в Николаевской области сбили четыре вражеских вертолета и отобрали у захватчиков технику.
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