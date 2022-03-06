Под Николаевом СБУ разбила захватчиков: большинство из них - экс-военные, предавшие Украину в 2014 году

Об этом заявила пресс-служба СБУ.



"Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, которые в 2014 году предали наше государство и перешли на сторону РФ в Крыму", – говорится в сообщении.



Тогда СБУ определила имена предателей и ждала возможности их наказать, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории Украины. В настоящее время их отправили на российско-украинскую войну.



Кроме того, СБУ захватила документы военных РФ.



"У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флэш-носители, SIM-карты и личные документы российских захватчиков", - отметили в спецслужбе.



В СБУ отметили, что прилагают все усилия для наказания оккупантов.

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