Под Николаевом несколько дней подряд горит свалка твердых бытовых отходов, которая накапливалась 30 лет, - заместитель председателя Молодежного совета при ОГА
Кирилл Равинский, заместитель председателя Молодежного совета при Николаевской ОГА отметил, что этот пожар на жизнь горожан никак не влияет
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
Кирилл Равинский сообщил, что в городе 9 августа раздался взрыв, о последствиях которого пока ничего неизвестно, однако после недавних российских обстрелов за городом продолжает гореть свалка.
"Несколько дней подряд горит свалка твердых бытовых отходов в пригороде Николаева. Коммунальные службы не могут пока ликвидировать пожар. На этой свалке отходы накапливались последние 30 лет, соответственно, свалка большая и гореть будет очень долго, поэтому все силы брошены на то, чтобы локализовать пожар и его погасить", - сообщил заместитель председателя Молодежного совета при Николаевской ОГА.
Также Равинский добавил, что на жизнь горожан это никак не влияет, хотя в той части Николаева, которая находится рядом со свалкой, ощущается неприятный запах из-за горения пластика.
- 8 августа утром оккупационные войска обстреляли окрестности Николаева . В результате российских атак в области есть пострадавшие
- 9 августа рашисты открыли огонь по окрестностям Николаева ; горячо было и в населённых пунктах района
- Также Николаевская ОГА сообщила, что в Николаевской области с начала полномасштабного российского вторжения в Украину кафиры уничтожили или повредили 9078 гражданских объектов , из них почти 6 тыс. жилых домов.
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