Под натиском украинской армии оккупанты чувствуют себя обреченными на смерть, – СБУ

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ.



Один из российских военных говорит своей жене, что очень хочет выжить на войне в Украине. А поскольку видит, что "кто много себя здесь чего взял... там деньги, золото, короче... или не выжили, или их ранили", решил избавиться от награбленного. Но не нашел ничего лучшего, как просто раздать другим оккупантам.

"Этот ордынец, хоть с опозданием, но усвоил урок, что красть нельзя. Следующее знание, которое ему не помешает осознать: не стоит с оружием врываться в чужую страну. Это тоже наказывается", – добавляют в сообщении.



В СБУ отмечают, что они продолжают работу по документированию преступлений российских захватчиков.

Служба безопасности Украины обнародовала предсмертное послание российского оккупанта его родному брату, в котором он призывает во что бы то ни стало не ехать на войну в Украину.