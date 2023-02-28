Под Мурманском разбился вертолет, сообщают о 4 пострадавших
Во вторник, 28 февраля, в трех километрах от аэропорта Мурманска разбился вертолет, пока известно о четырех пострадавших
Об этом сообщают российские СМИ.
"В трех километрах от аэропорта Мурманска разбился вертолет, пострадали четыре человека, сообщают экстренные службы", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел в Лавозерском районе, предварительно обошлось без погибших. Российские телеграм-каналы сообщают, что причина падения – плохие погодные условия, в том числе сильный ветер и снегопад.
- 28 февраля в Подмосковье упал беспилотник, российские СМИ заявили, что он украинского производства.
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