Под Мурманском разбился вертолет, сообщают о 4 пострадавших

Об этом сообщают российские СМИ.

"В трех километрах от аэропорта Мурманска разбился вертолет, пострадали четыре человека, сообщают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Лавозерском районе, предварительно обошлось без погибших. Российские телеграм-каналы сообщают, что причина падения – плохие погодные условия, в том числе сильный ветер и снегопад.