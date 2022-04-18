Под Москвой состоялась репетиция парада к 9 мая, самолеты сформировали в небе рашистскую свастику Z

Об этом сообщают российские СМИ.

Российские пропагандисты сообщают, что к репетициям парада привлечены более 11 тысяч военнослужащих и две сотни единиц техники и авиации.

Репетиция парада прошла в подмосковном селе Алабино. В нем участвовали слушатели и курсанты военно-учебных заведений и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа.

В частности, 8 самолетов МиГ-29 пролетели в виде буквы Z, которую называют современной рашистской свастикой.

25 марта сообщалось, что в отдельных федеральных землях Германии приступили к штрафам за публичное использование российского оккупационного символа "Z".

29 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир ввести уголовную ответственность за использование символа "Z", под которым российские оккупанты уничтожают украинские города.

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