Под Москвой состоялась репетиция парада к 9 мая, самолеты сформировали в небе рашистскую свастику Z
В России провели репетицию парада к 9 мая, во время которого истребители сформировали в небе рашистскую свастику Z
Об этом сообщают российские СМИ.
Российские пропагандисты сообщают, что к репетициям парада привлечены более 11 тысяч военнослужащих и две сотни единиц техники и авиации.
Репетиция парада прошла в подмосковном селе Алабино. В нем участвовали слушатели и курсанты военно-учебных заведений и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа.
В частности, 8 самолетов МиГ-29 пролетели в виде буквы Z, которую называют современной рашистской свастикой.
- 25 марта сообщалось, что в отдельных федеральных землях Германии приступили к штрафам за публичное использование российского оккупационного символа "Z".
- 29 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир ввести уголовную ответственность за использование символа "Z", под которым российские оккупанты уничтожают украинские города.
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