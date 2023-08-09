Российское пропагандистское информагентство ТАСС уточнило, что количество пострадавших в результате взрыва возросло до 45 человек. Трех человек достали из-под завалов, они в тяжелом состоянии.

Кроме того, было повреждено 20 многоэтажек и 4 соцучреждения. Ссылаясь на данные местной газеты "Вперед", отмечается, что 15 человек госпитализировали в травматологическое отделение с осколочными ранениями, еще пятеро пострадавших - в реанимации со 100% ожогами тела.

Следственный комитет РФ открыл дело о нарушении требований промышленной безопасности.

По данным местных властей, количество пострадавших возросло до 35 человек, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщало издание РИА Новости .

Ранее, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, было известно 31 пострадавшем. 19 человек госпитализировали, из них 3 получили тяжелые ранения.

"Сейчас на месте идет разбор завалов, проведена эвакуация из всех зданий самого завода, а также из ближайшего детского сада", - говорится в сообщении.

Российский ТГ-канал Baza проинформировал , что количество пострадавших возросло до 25. Почти все из них получили осколочно-взрывные травмы.

Российское пропагандистское информагентство ТАСС отмечает, что взрыв произошел в ангаре с пиротехникой на Загорском оптико-механическом заводе. Разрушен склад площадью 1,6 тыс. км².

По информации медиков, пострадали 16 человек.

О взрыве писало российское пропагандистское издание РИА Новости , ссылаясь на информацию экстренных служб.

"На оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/rian_ru

Отмечается, что на заводе после взрыва объявили "тотальную эвакуацию", на место происшествия прибыли силовики и местные власти, в частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев.