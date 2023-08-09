Под Москвой раздался мощный взрыв на оптико-механическом заводе: по меньшей мере 45 пострадавших
В Сергиевом Посаде Московской области России в среду, 9 августа, прогремел мощный взрыв на оптико-механическом заводе: известно о как минимум 45 пострадавших
Российское пропагандистское информагентство ТАСС уточнило, что количество пострадавших в результате взрыва возросло до 45 человек. Трех человек достали из-под завалов, они в тяжелом состоянии.
Кроме того, было повреждено 20 многоэтажек и 4 соцучреждения. Ссылаясь на данные местной газеты "Вперед", отмечается, что 15 человек госпитализировали в травматологическое отделение с осколочными ранениями, еще пятеро пострадавших - в реанимации со 100% ожогами тела.
Следственный комитет РФ открыл дело о нарушении требований промышленной безопасности.
По данным местных властей, количество пострадавших возросло до 35 человек, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщало издание РИА Новости .
Ранее, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, было известно 31 пострадавшем. 19 человек госпитализировали, из них 3 получили тяжелые ранения.
"Сейчас на месте идет разбор завалов, проведена эвакуация из всех зданий самого завода, а также из ближайшего детского сада", - говорится в сообщении.
Российский ТГ-канал Baza проинформировал , что количество пострадавших возросло до 25. Почти все из них получили осколочно-взрывные травмы.
Российское пропагандистское информагентство ТАСС отмечает, что взрыв произошел в ангаре с пиротехникой на Загорском оптико-механическом заводе. Разрушен склад площадью 1,6 тыс. км².
По информации медиков, пострадали 16 человек.
О взрыве писало российское пропагандистское издание РИА Новости , ссылаясь на информацию экстренных служб.
"На оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Фото: t.me/rian_ru
Отмечается, что на заводе после взрыва объявили "тотальную эвакуацию", на место происшествия прибыли силовики и местные власти, в частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев.
- Также 9 августа в селе Колотиловка Красноярского района Белгородской области якобы упал неустановленный объект . Власти заявляют об одном пострадавшем.
- Тем временем в Крыму были слышны взрывы в Джанкойском районе. Оккупационные власти заявляют об обучении войск радиационной, химической и биологической защите.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.92
Покупка 36.92Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное