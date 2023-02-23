Под Москвой нашли мертвым российского олигарха из окружения Ельцина, - росСМИ
Олигарх Вячеслав Ровнейко основал нефтегазовую компанию с зятем первого президента РФ Бориса Ельцина, работал с нынешним главой внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным
Об этом сообщает "Московский комсомолец".
22 февраля ночью в собственном коттедже скончался российский нефтяной магнат Вячеслав Ровнейко. На теле олигарха признаков насильственной смерти не обнаружено.
"Олигарха с 90-х годов прошлого века, Вячеслава Ровнейко, нашли мертвым в коттедже городского округа Одинцово", - написали в российском медиа.
Журналисты выяснили, что магната нашли без сознания около 23:00 в его доме, расположенном на Рублево-Успенском шоссе. Врачи не смогли спасти жизнь россиянина. Ему было 64 года.
РосСМИ сообщает, что Ровнейко основал компанию Urals Energy NV с зятем первого президента России Бориса Ельцина. Кроме того, он был совладельцем бельгийской нефтетрейдинговой компании и гендиректором топливного союза.
Одно время Ровнейко работал с нынешним главой внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Как предполагали журналисты "Новой газеты", Ровнейко был разведчиком.
Также в России медиа отмечают, что это уже восьмая по счету загадочная смерть российского топ-менеджера с начала прошлого года.
- Напомним, в течение года в России при разных обстоятельствах ушли из жизни многие известные, влиятельные и богатые люди. В апреле 2022-го в московской квартире обнаружили тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента Газпромбанка, а также его жены и дочери. Чуть позже аналогичным образом в Испании обнаружили мертвыми бывшего топ-менеджера Новатека Сергея Протосеню, его жену и дочь. В июле нашли мертвым Юрия Воронова – топ-менеджера, связанного с Газпромом.
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