Об этом сообщает "Московский комсомолец".

22 февраля ночью в собственном коттедже скончался российский нефтяной магнат Вячеслав Ровнейко. На теле олигарха признаков насильственной смерти не обнаружено.

"Олигарха с 90-х годов прошлого века, Вячеслава Ровнейко, нашли мертвым в коттедже городского округа Одинцово", - написали в российском медиа.

Журналисты выяснили, что магната нашли без сознания около 23:00 в его доме, расположенном на Рублево-Успенском шоссе. Врачи не смогли спасти жизнь россиянина. Ему было 64 года.

РосСМИ сообщает, что Ровнейко основал компанию Urals Energy NV с зятем первого президента России Бориса Ельцина. Кроме того, он был совладельцем бельгийской нефтетрейдинговой компании и гендиректором топливного союза.

Одно время Ровнейко работал с нынешним главой внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Как предполагали журналисты "Новой газеты", Ровнейко был разведчиком.

Также в России медиа отмечают, что это уже восьмая по счету загадочная смерть российского топ-менеджера с начала прошлого года.