Под Москвой горит торговый центр, есть пострадавший

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на ГУ МЧС РФ и экстренные службы.

Как отмечают специалисты, произошло возгорание стройматериалов на открытой площадке возле ТЦ на площади 200 кв. м, однако, огонь распространился на первый этаж здания.

По состоянию на 08:50 МЧС отмечает, что площадь возгорания 500 кв. м. К тушению привлечены 45 человек и 14 единиц спецтехники.

Все сотрудники были эвакуированы. Пострадал охранник торгового центра.

Причиной пожара стало короткое замыкание из-за дождя, говорят экстренные службы.

20 ноября сообщалось о возгорании на складе в центре Москвы, площадь пожара составила 2 тыс. м.

А 4 декабря в российском городе Нижневартовск из-за взрыва газового баллона в пятиэтажном доме погибли по меньшей мере четыре человека.

Уже 9 декабря сообщалось , что в торговом центре Москвы "Мега Химки" произошел масштабный пожар, погиб человек. Ущерб достигает 30 млрд рублей.

В тот же день в российском Барнауле произошел пожар на Алтайском шинном комбинате, площадь возгорания достигала тысячи кв. метров.

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