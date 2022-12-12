Под Москвой горит торговый центр, есть пострадавший
В районе подмосковной Балашихи горит ТЦ "Стройпарк", пострадал охранник
Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на ГУ МЧС РФ и экстренные службы.
Как отмечают специалисты, произошло возгорание стройматериалов на открытой площадке возле ТЦ на площади 200 кв. м, однако, огонь распространился на первый этаж здания.
По состоянию на 08:50 МЧС отмечает, что площадь возгорания 500 кв. м. К тушению привлечены 45 человек и 14 единиц спецтехники.
Все сотрудники были эвакуированы. Пострадал охранник торгового центра.
Причиной пожара стало короткое замыкание из-за дождя, говорят экстренные службы.
- 20 ноября сообщалось о возгорании на складе в центре Москвы, площадь пожара составила 2 тыс. м.
- А 4 декабря в российском городе Нижневартовск из-за взрыва газового баллона в пятиэтажном доме погибли по меньшей мере четыре человека.
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- В тот же день в российском Барнауле произошел пожар на Алтайском шинном комбинате, площадь возгорания достигала тысячи кв. метров.
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