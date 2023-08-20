Об этом сообщили в российском telegram-канале "Москвач".

Пожар загорелся на складе в подмосковном Подольске на площади 375 квадратов. По информации в русских пабликах пожару предоставлен третий ранг. Сотрудников эвакуировали, на месте работают экстренные службы. Пожар пытаются потушить с помощью вертолетов.