Под Москвой горит склад российского интернет-магазина Ozon
В воскресенье, 20 августа, в подмосковном Подольске загорелся 6-этажный склад Ozon
Об этом сообщили в российском telegram-канале "Москвач".
Пожар загорелся на складе в подмосковном Подольске на площади 375 квадратов. По информации в русских пабликах пожару предоставлен третий ранг. Сотрудников эвакуировали, на месте работают экстренные службы. Пожар пытаются потушить с помощью вертолетов.
- Напомним, утром воскресенья, 20 августа, в российском Курске, вероятно, украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал: в результате ранены 5 человек. Также российское ПВО якобы сбило украинский дрон на подлете в Москву, а в Ростове отработало РЭБ.
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