Под Мелитополем трое детей получили ранения от взрыва найденного опасного предмета
В селе Обильное Мелитопольского района трое подростков нашли взрывоопасный предмет и играли с ним, в результате чего произошел взрыв. Их госпитализировали в больницу
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области.
"В селе Обильное Мелитопольского района трое подростков 2007 г.р., 2008 г.р., 2009 г.р. нашли взрывоопасный предмет и играли с ним, в результате чего произошел взрыв. Детей госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.
Известно, что один из подростков находится в реанимации.
В ГСЧС обращаются к родителям с просьбой контролировать досуг своих детей и рассказывать им об опасности взрывоопасных и подозрительных предметов.
"В случае обнаружения немедленно звоните по телефонам оперативным службам: 101, 102, предоставив информацию о характерных признаках предмета; не допускайте в опасную зону других людей и обязательно дождитесь представителей правоохранительных органов или ГСЧС", – добавляют в сообщении.
- Ранее сообщалось, что кафиры часто маскируют взрывчатку в игрушках и гаджетах.
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