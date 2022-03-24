Под Мелитополем трое детей получили ранения от взрыва найденного опасного предмета

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области.



"В селе Обильное Мелитопольского района трое подростков 2007 г.р., 2008 г.р., 2009 г.р. нашли взрывоопасный предмет и играли с ним, в результате чего произошел взрыв. Детей госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.



Известно, что один из подростков находится в реанимации.



В ГСЧС обращаются к родителям с просьбой контролировать досуг своих детей и рассказывать им об опасности взрывоопасных и подозрительных предметов.



"В случае обнаружения немедленно звоните по телефонам оперативным службам: 101, 102, предоставив информацию о характерных признаках предмета; не допускайте в опасную зону других людей и обязательно дождитесь представителей правоохранительных органов или ГСЧС", – добавляют в сообщении.

Ранее сообщалось, что кафиры часто маскируют взрывчатку в игрушках и гаджетах.