Под Мелитополем разбита колонна оккупанта из 200 единиц техники, - Ким
Украинские артиллеристы разбили колонну оккупантов, которая состояла из 200 единиц техники, находившейся под Мелитополем
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
"200 единиц техники в Мелитополе, расфигаченной и взятой в окружение – это самый лучший подарок!!!! Слава ВСУ", - написал Ким.
"Есть хорошая новость для хорошего сна: 2,5 часа назад под Васильевкой (Запорожская область) вся техника россиян, которую они накапливали под Мелитополем (около 200 машин) была наголову разбита нашей артиллерией! И штаб с руководителями орков под Мелитополем, над которым мучились два дня тоже разнесли", - написал советник министра МВД Антон Геращенко.
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