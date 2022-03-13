Под Мелитополем разбита колонна оккупанта из 200 единиц техники, - Ким

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.



"200 единиц техники в Мелитополе, расфигаченной и взятой в окружение – это самый лучший подарок!!!! Слава ВСУ", - написал Ким.

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Информацию подтвердил Антон Геращенко. Он добавил, что штаб врага руководителей в Мелитополе также был ликвидирован."Есть хорошая новость для хорошего сна: 2,5 часа назад под Васильевкой (Запорожская область) вся техника россиян, которую они накапливали под Мелитополем (около 200 машин) была наголову разбита нашей артиллерией! И штаб с руководителями орков под Мелитополем, над которым мучились два дня тоже разнесли", - написал советник министра МВД Антон Геращенко.