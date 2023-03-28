Под Мелитополем взорвана подстанция, - мэр Федоров
Во временно оккупированной Федоровке Мелитопольского района Запорожской области раздался взрыв, взорвана подстанция
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Что-то "подгорает" у рашистов под Мелитополем", - пишет мэр.
По предварительной информации, взорвана подстанция вблизи села Федоровка Терпинновского сельсовета.
По состоянию на 16:00 в населенном пункте отсутствует электроэнергия.
Также в этот час до Мелитополя доносятся звуки взрывов из заказника Молочный Лиман.
Мэр говорит, что в Федоровке расположена узловая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты переправляют тяжелое вооружение на фронт.
"Нет тока - нет опрокидывания вражеского имущества. Поэтому логистика окупантов в очередной раз потерпела неудачу", - добавил Федоров.
- Напомним, 2 марта российские захватчики, которые не смогли захватить Запорожскую область, но заявили об оккупации, решили , что центром области у них будет временно оккупированный Мелитополь.
- В марте мэр Мелитополя Иван Федоров заявил , что оккупанты готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Запорожской области.
- По данным аналитиков британской разведки, россияне "тихо" заявили , что Мелитополь стал центром оккупированной территории области, признавая, что войска вряд ли смогут захватить запланированные цели.
- Утром 23 марта во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв. Известно о пострадавшем "полицейском" Сергее Сковирко.
- 27 марта во временно захваченном Мелитополе Запорожской области вблизи казарм раздалось несколько взрывов.
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