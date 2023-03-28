Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Что-то "подгорает" у рашистов под Мелитополем", - пишет мэр.

По предварительной информации, взорвана подстанция вблизи села Федоровка Терпинновского сельсовета.

По состоянию на 16:00 в населенном пункте отсутствует электроэнергия.

Также в этот час до Мелитополя доносятся звуки взрывов из заказника Молочный Лиман.

Мэр говорит, что в Федоровке расположена узловая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты переправляют тяжелое вооружение на фронт.

"Нет тока - нет опрокидывания вражеского имущества. Поэтому логистика окупантов в очередной раз потерпела неудачу", - добавил Федоров.