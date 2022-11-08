Под Мелитополем партизаны взорвали штаб оккупантов - мэр
На Мелитопольщине, в селе Вознесенка, партизаны взорвали место базирования российских захватчиков
Об этом информирует в телеграме городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Сегодня, 8 ноября, около двух часов дня в селе Вознесенка Мелитопольского района партизаны взорвали штаб российских оккупантов.
"Даже на девятом месяце оккупации сопротивление жителей настолько мощно, что рашисты буквально задыхаются от него", - прокомментировал мэр.
Сообщается, что рашисты базировались в захваченной церкви.
"Однако наши героические силы сопротивления не ждут небесной кары, которая обязательно настигнет оккупантов. А собственноручно расправляются с врагом", - добавил Федоров.
Информация о потерях российских оккупантов уточняется.
- 25 октября в Мелитополе прогремел взрыв в здании, принадлежащем Евгению Балицкому. Иван Федоров назвал событие результатом борьбы гауляйтеров за власть в городе.
- Как рассказал в эфире Еспресо депутат Запорожского райсовета Дмитрий Кирильчук, утром 3 ноября в Мелитополе взорвалась военная база оккупантов с центром координации эфэсбэшников.
- Олигархи и гауляйтеры РФ используют Мелитополь в качестве административного и логистического центра и борются за две сферы влияния в городе, рассказал мэр города Иван Федоров.
- Во временно оккупированном Мелитополе осталось 50-60 тысяч местного населения.
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