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Под Мелитополем от отравления неизвестным веществом скончались 20 оккупантов, - Генштаб

28 апреля, 2023 пятница
07:05
Война с Россией

В Мелитопольском районе Запорожской области умерли 20 российских оккупантов, которые до этого употребляли неизвестное вещество

Об этом в утренней сводке 28 апреля отчитывается Генштаб ВСУ.

Захватчики продолжают нести потери, в частности, и небоевые.

Так, в одном из подразделений противника, находящегося в Мелитопольском районе Запорожской области, в результате отравления из-за употребления неизвестного вещества, 24 апреля скончались 20 оккупантов.

Враг атаковал более 65 раз в 3 направлениях, ВСУ все отбили

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение 27 апреля совершил более 65 атак на указанных участках фронта, однако все они были отбиты подразделениями сил обороны Украины.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, украинские воины держат оборону.

Россия нанесла 8 ракетных и 31 авиационный удар по Украине в течение суток

Российский агрессор не оставляет намерений по оккупации нашей территории, продолжает вести захватническую войну. Противник продолжает применять тактику террора. Игнорируя законы и обычаи ведения войны, наносит удары по гражданским объектам.

Сегодня, 28 апреля, российские террористы нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиационных ударов по населенным пунктам Середина-Буда и Чернацкое; совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Украинское, Барановка, Бачевск, Кучеровка, Волфино, Алексеевка и Мирополье Сумской области, а также Басовое, Бугаевка, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Гатище, Волчанск, Ольховатка, Бологовка, Дворичанское и Колодезное на Харковщине.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии.

Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Дворичная, Западное, Лиман Первый, Дорошевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Диброва и Серебрянского лесничества.

Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут.

За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Хромово, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Северное, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении российское войско вело наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имело.

Осуществило обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка.

Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационных ударов по Угледару и Великой Новоселке, совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях террористы обороняются.

Между тем, совершили обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Свободное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Херсон и Берислав Херсонской области. Также за прошедшие сутки, ночью, враг нанес ракетный удар по Николаеву.

ВСУ поразили 2 артиллерийских подразделения, средство ПВО и склад боеприпасов

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удару по зенитно-ракетному комплексу противника.

Украинским защитникам также удалось сбить 6 вражеских БПЛА разного типа.

А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.

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