Под Мелитополем оккупанты захватили детский приют и вырубили деревья, чтобы уберечься от партизан, - местные СМИ
В поселке Мирный Мелитопольского района оккупанты захватили детский приют, где якобы поселили инженерные войска. Также рашисты вырубили все зеленые насаждения на территории
Об этом сообщает Риа-Мелитополь .
Ведомство сообщает, что ранее во дворе детского приюта росли хвойные насаждения и кусты. Сейчас, после обустройства там базы, рашисты вырубили деревья и растения, которые пишут журналисты: "в страхе, что кто-то заложит в них взрывное устройство".
Также российские захватчики разместили на крыше прожектора или ночью следить за территорией.
"Боятся партизан. Но как нам - жителям многоквартирных домов спать, когда у окна постоянно светит этот прожектор", - рассказали местные ведомства.
Жителям оккупанты рассказывают, что якобы в приюте поселили инженерные войска, которые будут прокладывать газопровод.
"Несколько дней назад они притащили во двор железнодорожный вагон и написали на нем "Баня". Затем с помощью крана стали тянуть бочку вверх. Но руки у них с одного места растут, бочка пластмассовая в конце концов упала и разбилась, – наблюдают из своих окон за суетой врага мирные", – цитируют в сообщении.
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