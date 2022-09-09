Об этом сообщает Риа-Мелитополь .

Ведомство сообщает, что ранее во дворе детского приюта росли хвойные насаждения и кусты. Сейчас, после обустройства там базы, рашисты вырубили деревья и растения, которые пишут журналисты: "в страхе, что кто-то заложит в них взрывное устройство".

Также российские захватчики разместили на крыше прожектора или ночью следить за территорией.

"Боятся партизан. Но как нам - жителям многоквартирных домов спать, когда у окна постоянно светит этот прожектор", - рассказали местные ведомства.

Жителям оккупанты рассказывают, что якобы в приюте поселили инженерные войска, которые будут прокладывать газопровод.

"Несколько дней назад они притащили во двор железнодорожный вагон и написали на нем "Баня". Затем с помощью крана стали тянуть бочку вверх. Но руки у них с одного места растут, бочка пластмассовая в конце концов упала и разбилась, – наблюдают из своих окон за суетой врага мирные", – цитируют в сообщении.

28 августа ВСУ уничтожили в Мелитополе одну из крупнейших вражеских военных баз на территории завода "Автоцветлит".

26 августа на российских складах в оккупированном Мелитопольском районе произошел "хлопок".

В оккупированном Мелитополе взорвали штаб "Единой России".

8 сентября во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали дом коллаборанта и псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука.

Официальный горсовет Мелитополя постановил арестовать имущество коллаборантов, занимающихся подготовкой к псевдореферендуму.

Во временно оккупированном Мелитополе партизаны обратились в видео к коллаборантам с призывом сдаваться.