Об этом рассказал глава Мелитополя Иван Федоров в телеграме .

"Оккупантам опять неспокойно на Мелитопольщине. Прошлая ночь была горячей для них в селе Светлодолинское Мелитопольского района", - написал он.

Местные жители насчитали около 7 мощных взрывов.

"Наблюдался дым со стороны железнодорожного моста. Надеемся, что у захватчиков минус один путь для транспортировки техники. Ожидаем хороших новостей от ВСУ!" – добавляет Федоров.

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