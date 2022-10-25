Под Мелитополем ночью прогремели 7 взрывов
В ночь на 25 октября в Мелитопольском районе прогремели 7 мощных взрывов
Об этом рассказал глава Мелитополя Иван Федоров в телеграме .
"Оккупантам опять неспокойно на Мелитопольщине. Прошлая ночь была горячей для них в селе Светлодолинское Мелитопольского района", - написал он.
Местные жители насчитали около 7 мощных взрывов.
"Наблюдался дым со стороны железнодорожного моста. Надеемся, что у захватчиков минус один путь для транспортировки техники. Ожидаем хороших новостей от ВСУ!" – добавляет Федоров.
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