Под Мелитополем горит захваченная оккупантами военная база

Об этом сообщает городской голова Иван Федоров.

Как сообщают местные жители, в настоящее время горит база воинской части МЧС в поселке Мирное Мелитопольского района. До этого она была захвачена оккупантами.



"Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ наносили разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе", - сообщает Федоров.



Он также отмечает, что в настоящее время жители близ Мирного рассказывают о около 25 взрывах. Со стороны базы российских оккупантов, по их словам, виднеется густой черный дым.

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