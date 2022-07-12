Под Мелитополем горит захваченная оккупантами военная база
В Мелитопольском районе горит база воинской части МЧС, которую ранее захватили оккупанты
Об этом сообщает городской голова Иван Федоров.
Как сообщают местные жители, в настоящее время горит база воинской части МЧС в поселке Мирное Мелитопольского района. До этого она была захвачена оккупантами.
"Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ наносили разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе", - сообщает Федоров.
Он также отмечает, что в настоящее время жители близ Мирного рассказывают о около 25 взрывах. Со стороны базы российских оккупантов, по их словам, виднеется густой черный дым.
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