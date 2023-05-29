Об этом он пишет в телеграмме .

Кроме того, была уничтожена станция связи и РЭС оккупантов.

Андрющенко рассказал, что попадание произошло в бывший оздоровительный комплекс "Ялта" и отметил, что там могло находиться до 650 россиян. По данным сопротивления, которые приводит советник мэра, вчера в комплекс привезли 4 автобуса с живой силой врага.

"Попадание в бывший ОК "Ялта", разрушен 5-этажный корпус. За проектом в этом здании с комфортом размещалось 120 отдыхающих. Если перерабатывать на казармы, в комнате можно размещать около 4-5 человек. То есть, вместимость помещения как казарм - ориентировочно к 650 нелюдей. По информации от Мариупольского Сопротивления, вчера туда завезли 4 автобуса на тот момент еще живой силы", - говорится в сообщении.