Под Мариуполем в результате "хлопка" погибли 100 российских военных, еще 400 получили ранения, - советник мэра
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в населенном пункте Юрьевка произошел "хлопок", в результате которого 100 оккупантов погибли, еще 400 получили ранения
Об этом он пишет в телеграмме .
Кроме того, была уничтожена станция связи и РЭС оккупантов.
Андрющенко рассказал, что попадание произошло в бывший оздоровительный комплекс "Ялта" и отметил, что там могло находиться до 650 россиян. По данным сопротивления, которые приводит советник мэра, вчера в комплекс привезли 4 автобуса с живой силой врага.
"Попадание в бывший ОК "Ялта", разрушен 5-этажный корпус. За проектом в этом здании с комфортом размещалось 120 отдыхающих. Если перерабатывать на казармы, в комнате можно размещать около 4-5 человек. То есть, вместимость помещения как казарм - ориентировочно к 650 нелюдей. По информации от Мариупольского Сопротивления, вчера туда завезли 4 автобуса на тот момент еще живой силы", - говорится в сообщении.
- 28 мая в некоторых районах временно оккупированного Мариуполя Донецкой области раздались взрывы. Предварительно есть прилеты в места базирования россиян.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.59
-
EUR
Покупка 39.98Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное