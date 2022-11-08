Под Мариуполем раздаются взрывы
Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что недалеко от города, в селе Никольское, раздались три мощных взрыва. По его информации, работает враждебная ПВО
Об этом он пишет в телеграмме .
По его словам, Никольское находится в 15 км от оккупированного Мариуполя. Андрющенко сообщил, что взрывы вызвали ПВО оккупантов из лесополосы в районе больницы.
"Не известно, что там оккупантам грезится в небе, но это помогает находить точки размещения ПВО. Благодарю всех украинцев в оккупации за внимательность и сотрудничество", - пишет он.
- Британская разведка сообщила, что после повреждения Крымского моста россияне превратили в ключевой логистический узел сообщение с оккупированным полуостровом Мариуполь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.87
Покупка 39.87Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 38.93Продажа 39.97
- Актуальное
- Важное