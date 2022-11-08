Об этом он пишет в телеграмме .

По его словам, Никольское находится в 15 км от оккупированного Мариуполя. Андрющенко сообщил, что взрывы вызвали ПВО оккупантов из лесополосы в районе больницы.

"Не известно, что там оккупантам грезится в небе, но это помогает находить точки размещения ПВО. Благодарю всех украинцев в оккупации за внимательность и сотрудничество", - пишет он.

Британская разведка сообщила, что после повреждения Крымского моста россияне превратили в ключевой логистический узел сообщение с оккупированным полуостровом Мариуполь.

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