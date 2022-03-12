Под Мариуполем пограничники уничтожили 15 захватчиков
12 марта украинские пограничники под Мариуполем ликвидировали 15 российских военных, еще двоих взяли в плен
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.
"Защитники Украины мужественно сдерживают наступление агрессора на Мариуполь. Сегодня пограничники в своем секторе ответственности отразили наступление вражеской группы. В результате боя пятнадцать российских военнослужащих ликвидировали, двоих взяли в плен, остальные орки скрылись", - говорится в сообщении.
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