Под Мариуполем оккупанты выселяют целое село ради размещения военных, - советник мэра
В Мариупольском районе Донецкой области российские захватчики выселяют местных жителей из села ради размещения своих военных
Об этом информирует советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко .
Рашисты выселяют украинцев из села Лесное Мариупольского района, расположенного посреди леса рядом с Никольским, ради российских военных.
"Буквально на улице с "национализацией" домов. Формально вымышленный повод - отсутствие подтверждения права собственности и личности. Потому что отсутствующие домовые книги сгорели в конторе лесхоза в Мариуполе", - объясняет мэрский советник.
Выселению местных жителей способствовала коллаборант Наталья Муха.
Сообщается, что осталось семь семей, из давно там живущих, это в основном пенсионеры. Также есть несколько семей, которые переехали из Мариуполя.
"Очень удобно для размещения военных. Во-первых, посреди леса, подальше от лишних глаз. Во-вторых, рядом с основным местом расположения окупантов в самом Никольском", - добавил Андрющенко.
- 30 марта сообщалось, что в центре временно оккупированного Мариуполя российские захватчики установили систему подзарядки противовоздушной обороны.
- Российские войска изменили основное движение вокруг оккупированного Мариуполя, вчера они массово перевозили грузовики с БК и трали с техникой.
- Недавно российские войска изменили основное движение вокруг оккупированного Мариуполя, 3 апреля они массово перевозили грузовики с БК и трали с техникой.
- Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал , что оккупанты набирают подростков призывного возраста в так называемую "добровольческую жену", где учат их воевать.
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