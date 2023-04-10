Об этом информирует советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко .

Рашисты выселяют украинцев из села Лесное Мариупольского района, расположенного посреди леса рядом с Никольским, ради российских военных.

"Буквально на улице с "национализацией" домов. Формально вымышленный повод - отсутствие подтверждения права собственности и личности. Потому что отсутствующие домовые книги сгорели в конторе лесхоза в Мариуполе", - объясняет мэрский советник.

Выселению местных жителей способствовала коллаборант Наталья Муха.

Сообщается, что осталось семь семей, из давно там живущих, это в основном пенсионеры. Также есть несколько семей, которые переехали из Мариуполя.

"Очень удобно для размещения военных. Во-первых, посреди леса, подальше от лишних глаз. Во-вторых, рядом с основным местом расположения окупантов в самом Никольском", - добавил Андрющенко.