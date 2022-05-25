Об этом информирует в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Российские захватчики инвентаризируют библиотечные, школьные и другие книжные фонды. Они уничтожают "экстремистскую" литературу.

"Оказывается "молодежь Донбасса против экстремизма". Все это делается работниками библиотеки им. Крупской в Донецке. На сегодняшний день уже закончена оценка библиотек и школьной литературы в Мангуше и Никольском. Все книги, содержащие "экстремистское содержание" изъяты. Разницы между денацификацией и нацизмом уже нет", – пишет советник городского головы.

В Мангуше и Никольском уже почистили библиотеки, Мариуполь будет следующим. Запрещенными книгами стали украинская литература, история, учебники об УПА, Степане Бандере и других политических деятелях и писателях.

Петр Андрющенко отметил, что в 90-х годах прошлого столетия библиотека Крупской в Донецке была центром культурного развития молодежи и борьбы с советской пропагандой.

Также одно из российских пропагандистских СМИ сообщает, что в Мелитополе, в Запорожье, найдено якобы хранение нацистской литературы в детской библиотеке.

18 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты хаотично пытаются восстановить водоснабжение в Мариуполе, но без полноценной системы водоотвода это угрожает экологической катастрофой .

Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф, последствия которых будут проявляться за пределами Украины.

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