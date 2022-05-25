Под Мариуполем оккупанты уничтожают украиноязычные книги, - советник мэра
В Мангуше и Никольском на Донетчине оккупанты уничтожают украиноязычные книги, в том числе историю и литературу. Петр Андрющенко отмечает, что вскоре захватчики приступят к библиотекам Мариуполя. Также в мелитопольской детской библиотеке вроде бы нашли состав нацистской литературы
Об этом информирует в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Российские захватчики инвентаризируют библиотечные, школьные и другие книжные фонды. Они уничтожают "экстремистскую" литературу.
"Оказывается "молодежь Донбасса против экстремизма". Все это делается работниками библиотеки им. Крупской в Донецке. На сегодняшний день уже закончена оценка библиотек и школьной литературы в Мангуше и Никольском. Все книги, содержащие "экстремистское содержание" изъяты. Разницы между денацификацией и нацизмом уже нет", – пишет советник городского головы.
В Мангуше и Никольском уже почистили библиотеки, Мариуполь будет следующим. Запрещенными книгами стали украинская литература, история, учебники об УПА, Степане Бандере и других политических деятелях и писателях.
Петр Андрющенко отметил, что в 90-х годах прошлого столетия библиотека Крупской в Донецке была центром культурного развития молодежи и борьбы с советской пропагандой.
Также одно из российских пропагандистских СМИ сообщает, что в Мелитополе, в Запорожье, найдено якобы хранение нацистской литературы в детской библиотеке.
- 18 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты хаотично пытаются восстановить водоснабжение в Мариуполе, но без полноценной системы водоотвода это угрожает экологической катастрофой .
- Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф, последствия которых будут проявляться за пределами Украины.
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